اليوم السابع
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من الأشخاص الاعتباريين..

الضرائب: 10أيام على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين

الإثنين، 19 أبريل 2021 09:54 ص
الضرائب: 10أيام على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب
كتب: أحمد يعقوب

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أكد "رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب" أنه باق 10 أيام على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين، والتي تنتهي في 30 أبريل الجاري.
 
وطالب رئيس مصلحة الضرائب الممولين من الأشخاص الاعتباريين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 30 أبريل الجاري، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020.
 
وأضاف أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز الـ60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين ألف جنيه، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه . 
 
 

رضا عبد القادر

رئيس مصلحة الضرائب

مصلحة الضرائب

الإقرارات الضريبية

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