مصلحة الضرائب: نقدم خدمات مجانية وتقديم الإقرار إلكترونيا سهل الإجراءات

كتب أحمد عرفة

قالت سناء عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى بمصلحة الضرائب، إن على كل ممول يزاول نشاط فى مصر أن يقدم إقرارا ضريبيا قبل نهاية المهلة المحددة، مشيرة إلى أن تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا سهل كثيرا على الممولين عن ما كان عليه من خلال الإقرار الضريبى الورقى، موضحة أن المصلحة تقدم الخدمات فى بعض مؤسسات العمل المدنى مثل نقابة المهن التمثيلية ونقابة المحامين بالقاهرة، وجمعية تنمية المجتمع، ونتواجد فى العديد من الأماكن الأخرى.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى بمصلحة الضرائب، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المصلحة تقدم خدمات مجانية، حيث نجرى جولات على الممولين ونقوم بعمل معاينة لهم، وموجهة رسالة للممولين قائلة: أى شىء تحتاج له ستجدنا متواجدين بجانبك".

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى بمصلحة الضرائب، أن تقديم الإقرار الورقى يسبب معاناة شديدة للممول، من حيث الحصول على النماذج التى يملأها والتكدس فى الاعداد وضغوط أيضا على الموظف التى يستلم الإقرار بجانب مراجعة البيانات الورقية، وهذا ما يمقل معاناة للمول والمصلحة الضريبة.

ولفتت رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى بمصلحة الضرائب، إلى أن النظام المميكن وفر كثيرا على الممول، وجعل هناك سهولة في الإجراءات بجانب قدرته على تقديم الإقرار الضريبى من منزله، لافتة إلى أن المنظومة تعمل خلال 24 ساعة، وتقوم بنشر الوعى للممول حول طريق تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا، موضحة أن النتائج مبشرة حتى الآن حيث نراهن على زكاء المواطن وحرصه على مصلحته.