الرقابة المالية: تعديل القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال إلى 3.04 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن نتائج الاجتماعات مع المستشار المالي إيجل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية-المستشار المالي المستقل-بخصوص دراستي القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال المقيدة وشركة برايم سبيد للرعاية الصحية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما لاستحواذ شركة سبيد ميديكال على نسبة 100% من أسهم شركة برايم سبيد للرعاية الصحية، في ضوء ضرورة التوافق مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته البورصة المصرية ، اليوم الخميس، إن القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال تقدر بمبلغ 3.04 مليار جنيه بسعر 2.75 جنيه للسهم الواحد، وتقدر القيمة العادلة لشركة برايم سبيد للرعاية الصحية بمبلغ 1.001 مليار جنيه، وتعادل قيمة شركة سبيد ميديكال المقيدة 3.04 مرة قيمة شركة برايم سبيد للرعاية الصحية، بدلًا من 1.32 سهم في التقييم قبل المراجعة.

وكانت دراسة القيمة العادلة لشركة إيجل للاستشارات المالية، قبل مراجعة هيئة الرقابة المالية، قد حددت القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال المقيدة بمبلغ 2.415 مليار جنيه بسعر 2.18 جنيه للسهم الواحد، ومبلغ 1.823 مليار جنيه لشركة برايم سبيد للرعاية الصحية، وبالتالي تعادل قيمة شركة سبيد ميديكال المقيدة 1.32 مرة قيمة شركة شركة برايم سبيد للرعاية الصحية.