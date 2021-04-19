الرقابة المالية تسمح بتسجيل صندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهرى

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارًا رقم 448 لسنة 2021، بشأن تسجيل صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري بسجل صناديق التأمين الحكومية بالهيئة.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 91 على: "يسجل صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري بسجل صناديق التأمين الحكومية بالهيئة تحت رقم 6 إعمالًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، قد أصدر قراري رئيس الوزراء رقمي 1583، و1584 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوقي التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري، واللذان يستهدفا توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي، وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج، وبما لا يتعدى للحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين، بالإضافة إلى امتداد التغطية في صندوق رعاية طلاب مدارس مصر نحو تقديم إعانات اجتماعية للطلاب في بعض المحافظات النائية.

يذكر أن إنشاء الصندوقين يأتي في ضوء جهود الهيئة لتنفيذ المحور السادس من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 والمتمثل في "تطويرالأسواق والخدمات" عبر مدّ مظلة تأمينية لشرائح عريضة من المجتمع المصرى، وخلق شبكة أمان اجتماعى ضد العديد من المخاطر التأمينية.