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الخشت: الانتهاء من المرحلة الأولى للفرع الدولى لجامعة القاهرة نهاية 2021

الخميس، 22 أبريل 2021 07:00 ص
الخشت: الانتهاء من المرحلة الأولى للفرع الدولى لجامعة القاهرة نهاية 2021 الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الفرع الدولى لجامعة القاهرة من أهم المشروعات الكبرى التى تحرص الجامعة على سرعة الانتهاء منها على الوجه الأكمل، مؤكدا أنه سوف يتم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى له نهاية عام 2021، حيث تم إنجاز نحو 100% من معدلات الإنشاء، وانتهينا من الهيكل الخرسانى له، كما تم الانتهاء من المبنى الرئيسى ومبنيين للمدرجات، بالإضافة إلى قطع شوط كبير فى أعمال التشطيبات والمرافق، كما تم اختيار وإعداد البرامج الأكاديمية التخصصية التى تدرس بالجامعة، حيث تُعد جامعة دولية تقدم برامج مميزة تتماشى مع وظائف المستقبل والذكاء الاصطناعي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن معايير القبول للدراسة بالفرع الدولى تعتمد على جانبين، الأول من خلال مكتب التنسيق، والآخر من خلال اختبارات قبول تعتمد على المهارات الشخصية وليس المجموع فقط، وذلك بهدف قبول الطلاب المتميزين محليًا ودوليًا، ليس فقط فى مجال الدراسة الذى تُظهره نتائج الاختبارات، ولكن أيضًا الطلاب ذوى الطموح العالى والفضول العلمى والباحثين عن التميز والتفرد، بالإضافة إلى قبول الطلاب المتميزين من ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لهم.

ولفت الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه فيما يتعلق بتكاليف الدراسة بالفرع الدولى للجامعة فتختلف من برنامج دراسى لآخر.
 


جامعة القاهرة

الفرع الدولى لجامعة القاهرة

محمد الخشت

رئيس جامعة القاهرة

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