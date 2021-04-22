وأكدت الوزيرة - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو في وزارة الخارجية الإيطالية، بمناسبة زيارتها لإيطاليا، بحسب بوابة الوسط الليبية - ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة طرق تطبيق وقف إطلاق النار وخروج القوات العسكرية الأجنبية غير الشرعية من ليبيا، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار.



وأضافت: "نرحب بافتتاح قنصلية إيطاليا في بنغازي. ونتمنى أن تكون بداية صفحة جديدة بين البلدين"، مشيرة إلى أن لجنة المتابعة لوزارتي خارجية إيطاليا وليبيا ستعقد سنويًا بالتناوب في البلدين لتنفيذ الاتفاقيات في مختلف القطاعات المتفق عليها والاجتماع في حالة الحاجة.