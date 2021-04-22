البلدى يكسب.. أحمد يعمل بصناعة الكنافة اليدوى منذ 25 سنة المنيا.. فيديو وصور

المنيا - حسن عبد الغفار

يقف أسفل خيمة مصنوعة من الأجولة الفارغة أمام فرن الكنافة البلدى، يمسك بيده كوز العجين من أجل صناعة الكنافة البلدى، وبجواره أبناءه الصغار، جمعتهم حالة الفرحة بقدوم شهر رمضان .

وقال أحمد نادى الذى يبلغ من العمر 40 عاما ، أعمل فى مهنة الكنافة منذ ما يزيد عن 25 سنة، وكنت صغيرا أقف بحوار والدى لتعلم الصنعة، مضيفا قائلا: فى الماضى كنا نستعد قبل رمضان بأكثر من شهر ، لتحضير القش والحطب الذى يكفينا طوال الشهر الكريم ، ثم نبنى الفرن من الطين والطوب اللبن، لكن الآن وبعد ظهور أسطوانات البوتاجاز لم نعد نستخدم القش والحطب .

وأضاف أن الكنافة البلدى سوف تظل فى المقدمة مهما تطورت صناعة الكنافة ، لأن الكنافة وصناعتها هي طقوس قديمة منذ الأزل فقد ارتبط شهر رمضان بالكنافة والقطائف ، وكذالك ارتبطت عقول الناس بالكنفانى ،الذى يمسك بيده كوز رش العجين ويقف أمام الفرن البلدى ، تلك متعه وحدها لن تجدها فى صناعة الآلى .

وقال أحمد أن أهالى القرى فى محافظة المنيا تفضل الكنافة البلدى حتى وإن كانت أغلى من الكنافة الآلى ، وقال: ورثت المهنة عن حب ولكن العمل بها فى موسمها فقط وهو شهر رمضان الكريم .



أحمد أثناء صناعته للكنافة البلدى



احمد يرفع الكنافة من على الاسطوانة



احمد يمسك بالكنافة البلدى بعد صناعتها