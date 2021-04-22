الإحصاء: ارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى 2 مليار و398 مليون دولار

كتب: مدحت عادل

سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا طفيفا فى نهاية عام 2020، وفقا لبيانات حكومية، صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية نحو 2 مليار و398 مليون دولار فى شهر ديسمبر الماضى، مقابل 2 مليار و267 مليون دولار فى شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 131 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت 5.8%، فيما تراجعت الصادرات البترولية لتصل إلى 366 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 500 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 134 مليون دولار وبنسبة بلغت 26.8%.

وارتفعت الواردات البترولية وبلغت قيمتها 783 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 736 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 47 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 6.4%، وتراجعت الواردات غير البترولية وبلغت 5 مليار و263 مليون دولار فى ديسمبر الماضي، مقابل 5 مليار و846 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 583 مليون دولار.

فى نفس السياق، ارتفعت الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع في شهر ديسمبر الماضى، وبلغت مليار و354 مليون دولار، مقابل مليار و181 مليون دولار، فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 173 مليون دولار، بينما تراجعت الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة بشكل طفيف وبلغت قيمتها 613 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 622 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 9 ملايين دولار.