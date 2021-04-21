دراسة أمريكية: المشى أثناء النوم يعرض الرجال لخطر الإصابة بمرض باركنسون

ندى سليم

توصلت دراسة جديدة صادرة عن جامعة بنسلفانيا الأمريكية إلى أن بعض مشاكل النوم لدى الرجال مثل المشى أثناء النوم، قد تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون، طبقا لما نشره موقع ميديكال إكسبريس.

وقالت الدراسة إن بين ما يقرب من 26 ألف رجل من المشاركين بالدراسة، وجد الباحثون أن أولئك الذين يمشون أثناء النوم أو يعانون من اضطراب سلوك النوم بحركة العين السريعة لديهم خطر الإصابة بمرض باركنسون أربع مرات أو أكثر.



مرض باركنسون

وأشار الباحثون إلى أن الباراسومنيا وهى المشي أثناء النوم ، علامة على التنكس العصبي، نظرا لأن أولئك الذين يعانون من ذلك يكون ناتج عن أحلام حية وغالبًا ما تكون غير سارة بأصوات وحركات مفاجئة للذراع والساق.

وبرغم ذلك أوضحت الدراسة أن هذا لا يعنى أن المصابين بمشاكل النوم محكوم عليهم بالإصابة باضطراب الحركة، فهناك الكثير من الأشخاص الذين يسيرون أثناء النوم والكثير من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب النوم السلوكى بحركة العين السريعة والذين لا يعانون من مرض باركنسون.

وتستهدف الدراسة تحديد الصلة بين السير أثناء النوم ومرض باركنسون، وعدد الأفراد الذين يعانون من المشي أثناء النوم والذين يصابون في نهاية المطاف بمرض باركنسون وأمراض التنكس العصبي الأخرى.

وتوصلت النتائج أن 11% من المصابين باضطراب نوم حركة العين السريعة يتعرضون للإصابة بمرض باركنسون، كما وجد الباحثون أن المشي أثناء النوم مرتبط بخطر مضاعف أربع مرات للإصابة بمرض باركنسون، بينما ارتبط اضطراب نوم حركة العين السريعة بزيادة المخاطر بمقدار ستة أضعاف، وارتبط وجود كلا الاضطرابين بخطر أعلى بثماني مرات لدى الرجال.

وأرجع الباحثون إلى أن عدم قدرة الدماغ على الانفصال عن النشاط البدنى، كما يحدث عادةً أثناء النوم، يؤدي إلى اضطرابات النوم هذه وقد يساعد في تفسير الروابط مع مرض باركنسون، خاصة أن الكثير من المصابين به يعانون من صعوبة في النوم.