جنايات المنصورة تحيل أوراق 3 متهمين للمفتى بقضية خطف وقتل طفلة من الشرقية

الدقهلية شريف الديب

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق 3 متهمين بخطف وقتل طفلة 5 سنوات إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامهم، بعد أن تورطوا فى خطف الطفلة من محافظة الشرقية لطلب فدية من عائلته، ووضعوها داخل الحقيبة الخلفية لسيارة، إلى أن فارقت الحياة، وألقوا بها في مصرف زراعي بناحية ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار، وائل صفوت راشد، رئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار محمد أحمد شعبان «المستشارين محكمة استئناف المنصورة ، وذلك فى الجناية رقم 32557 لسنة 2020 جنايات ميت غمر، والمقيدة برقم 1876 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.