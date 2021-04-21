اليوم السابع
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المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه وحيازة سلاح نارى بالشرقية

الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:38 ص
المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه وحيازة سلاح نارى بالشرقية المستشار أحمد الجمل رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية -فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت، بمعاقبة ميكانيكي ومزارع بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانتهما بسرقة مواطن والشروع فى سرقة آخرين بالإكراه ، وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص .
 
تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي ، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية ،إخطارًا مفاده ورود بلاغ لمركز شرطة بلبيس ، بقيام كل من " أ . م . الـ " 24 عاما ميكانيكي ، و " ط . م . الـ " 41 عاما مزارع ، مقيمان بإحدى قري المركز ، باستيقاف المدعو " إبراهيم . س . ر " ، أثناء سيره بالطريق العام ليلا وقام الأول بإشهار سلاح ناري بندقية آلية فى وجهه ، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة مستقلا دراجة بخارية ، مما بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته وتمكنا من سرقة هاتفه المحمول ، كما شرعا فى سرقة دراجة بخارية بالإكراه من مستقليها ، إلا أنه قد خاب أثر الجريمة وهو ضبط المتهم الثاني متلبسا من قبل الأهالي .
 
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول ، والسلاح والدراجة المستخدمين فى الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم .
 

 


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