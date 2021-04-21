المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه وحيازة سلاح نارى بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت، بمعاقبة ميكانيكي ومزارع بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانتهما بسرقة مواطن والشروع فى سرقة آخرين بالإكراه ، وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص .

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي ، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية ،إخطارًا مفاده ورود بلاغ لمركز شرطة بلبيس ، بقيام كل من " أ . م . الـ " 24 عاما ميكانيكي ، و " ط . م . الـ " 41 عاما مزارع ، مقيمان بإحدى قري المركز ، باستيقاف المدعو " إبراهيم . س . ر " ، أثناء سيره بالطريق العام ليلا وقام الأول بإشهار سلاح ناري بندقية آلية فى وجهه ، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة مستقلا دراجة بخارية ، مما بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته وتمكنا من سرقة هاتفه المحمول ، كما شرعا فى سرقة دراجة بخارية بالإكراه من مستقليها ، إلا أنه قد خاب أثر الجريمة وهو ضبط المتهم الثاني متلبسا من قبل الأهالي .

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول ، والسلاح والدراجة المستخدمين فى الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم .