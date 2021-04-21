الأمم المتحدة تسعى لجمع 29 مليون دولار لمساعدة المتضررين من "بركان لاسوفريير"

أطلقت الأمم المتحدة نداء بقيمة 29.2 مليون دولار لمساعدة سكان سانت فنسنت وجزر جرينادين والدول الأخرى المتضررة بسبب استمرار ثوران "بركان لا سوفريير" المتوقع مواصلة ثوارنه لأسابيع مقبلة.
وأشار المنسق المقيم للأمم المتحدة فى بربادوس وشرق البحر الكاريبي ديدييه تريبوك، فى مؤتمر صحفي افتراضى، بحسب " واس" إلى أن تأثير الرماد الذي وصل في بعض المناطق بين 10 إلى 15 إنشا مروّع، موضحاً أن التمويل سيقدم مساعدات إنسانية منقذة للحياة على الفور، بما فيها المساعدات النقدية والمياه النظيفة ودعم التعافى المستدام، بما في ذلك إصلاح المنازل ودعم سبل العيش.
وأبان أن الاحتياجات الإنسانية مهمة لمساعدة 15 ألف شخص نزحوا، "حوالي 15% من السكان"، مشدداً على أن هذا النداء يهدف لحشد التضامن من المجتمع الدولي، لاستجابة ستغطي بعض الاحتياجات وبعض الفجوات للأشهر الستة المقبلة، وستحمي هذه الأموال الأكثر ضعفا الذين نزحوا والأشخاص الذين تأثروا بسبب هذه الأزمة.
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