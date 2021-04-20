‬وفاة رضيعة بالشرقية بعد أيام من اتهام والدها بتعذيبها إنتقامًا من زوجته لطلبها الطلاق

الشرقية- فتحية الديب

توفيت مساء اليوم رضيعة عمرها ستة أشهر، داخل إحدى المستشفيات بمحافظة الشرقية، بعد أيام من تعدى والدها عليها بالضرب انتقاما من زوجته لرغبتها فى الطلاق منه.

وقررت نيابة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بمعرفة أسر خالد وكيل النائب العام، وبرئاسة محمد مطر، مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس الأب الذي يعمل نجار مسلح 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة الإبراهيمية من " أمل أ " 20 عاما، مقيمة مركز الابراهيمية، تتهم زوجها "م ر" 23 سنة نجار مسلح، بالشروع فى قتل نجلتهما، بقيامه بخطف الطفلة منها ودفعها أرضا بعد ضربها برأسه، ومحاولة قتلها.

وتبين من التحريات وجود خلافات زوجية بين الزوجين، تركت على أثرها الزوجة المنزل، فحاول الزوج إجبارها على العودة للمنزل بالقوة، وذهب إلى منزل أسرتها لكنها رفضت وأصرت على الطلاق، فقام بخطف الطفلة منها، وضربها ودفعها أرضا محاولا قتلها، انتقاما من الزوجة، تم القبض على الزوج وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2630 جنح مركز شرطة الإبراهيمية.