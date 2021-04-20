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وزير المالية يُلقى البيان المالى لمشروع الموازنة أمام "النواب" الأحد المقبل

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 07:00 ص
وزير المالية يُلقى البيان المالى لمشروع الموازنة أمام "النواب" الأحد المقبل مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

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قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سيلقى البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 أمام الجلسة العامة للمجلس المُقرر لها الأحد المُقبل الموافق 25 أبريل.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة أيضا حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإلقاء بيانها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 أيضا.

 

ولفت عمر، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستعقد اجتماعا في نفس اليوم عقب انتهاء الجلسة العامة مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمناقشة البيان المالى الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

 

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر يوم الاثنين عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022.


وزير المالية

مجلس النواب

البيان المالى

الموازنة العامة للدولة

الموازنة العامة

وزيرة التخطيط

خطة التنمية

اليوم السابع بلس

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