اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 08:47 م
خالد صلاح
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"منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي" يبعث رسالة إلى بايدن بخصوص الاتفاق النووي الإيراني

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 08:46 م
"منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي" يبعث رسالة إلى بايدن بخصوص الاتفاق النووي الإيراني جو بايدن
(وكالات)

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وجه أكثر من ألفي ضابط إسرائيلي متقاعد تحذيرات إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، من العودة الى الاتفاق النووي مع إيران، في رسالة بعثها "منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي" للبيت الأبيض.

وفي الرسالة، أعرب الضباط عن قلقهم من مساعي واشنطن وعدة دول أوروبية لإنعاش الاتفاق النووي الذي انسحبت منه أمريكا في عهد رئيسها السابق ترامب، لافتين إلى أن "النظام الإيراني يسعى بشكل صريح وعلني إلى تدمير إسرائيل".

واعتبروا أن "منع إيران من امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية هو أمر أساسي لمنع حدوث كارثة"، كما رأوا أن "قرار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منح إيران شريان حياة يهدد بتقويض الاستقرار الإقليمي، في أعقاب اتفاقيات التطبيع التاريخية بين إسرائيل والبحرين والإمارات".

تجدر الإشارة إلى أن "منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي" يضم جنرالات في الجيش وضباطا رفيعي المستوى في وكالات الاستخبارات والشاباك، وغيرها من المؤسسات الأمنية.

 

 


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