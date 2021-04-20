اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 أبريل 2021 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع عاملين وإصابة 2 آخرين فى حريق مبنى ملحق بدير الأمير تادرس بالدرب الأحمر

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:38 م
مصرع عاملين وإصابة 2 آخرين فى حريق مبنى ملحق بدير الأمير تادرس بالدرب الأحمر الحماية المدنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى عاملين مصرعهما، وأصيب 2 آخران، إثر حريق داخل مبنى ملحق بدير الأمير تادرس الشطبي للراهبات بحارة الروم بمنطقة الدرب الأحمر، نتيجة لتسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز ووقوع حريق، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق، وأخطر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن بالواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بوقوع حريق داخل مبنى تابع لدير الأمير تادرس بالدرب الأحمر، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بانتقال سيارات الإطفاء، وتبين من خلال الفحص نشوب حريق في مبنى مخصص لسكن عمال الدير، ونتج عن انفجار أنبوبة بوتاجاز، وأسفر عنه وفاة اثنين من العمال وإصابة اثنين آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


حريق مبنى

الدرب الأحمر

دير الأمير تادرس

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة