مصرع عاملين وإصابة 2 آخرين فى حريق مبنى ملحق بدير الأمير تادرس بالدرب الأحمر

كتب عبد الرحمن سيد

لقى عاملين مصرعهما، وأصيب 2 آخران، إثر حريق داخل مبنى ملحق بدير الأمير تادرس الشطبي للراهبات بحارة الروم بمنطقة الدرب الأحمر، نتيجة لتسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز ووقوع حريق، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق، وأخطر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بوقوع حريق داخل مبنى تابع لدير الأمير تادرس بالدرب الأحمر، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بانتقال سيارات الإطفاء، وتبين من خلال الفحص نشوب حريق في مبنى مخصص لسكن عمال الدير، ونتج عن انفجار أنبوبة بوتاجاز، وأسفر عنه وفاة اثنين من العمال وإصابة اثنين آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.