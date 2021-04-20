لماذا يفضل "كسر الصيام" بالماء ثم الإفطار بعد 11 دقيقة؟.. معهد التغذية يجيب

كتبت آية دعبس

فور سماع أذان المغرب ومدفع الإفطار، يبدأ كل منا تناول وجبته بشكل كامل بما تشمله من ماء وعصائر وطعام وحلوى، إلا أن المعهد القومى للتغذية أشار إلى أنه من الأفضل للصائم أن يكسر صيامه بالماء والتمر أو العصير الطبيعى ثم الانتظار 11 دقيقة قبل تناول وجبة الإفطار.

وأرجع المعهد القومى للتغذية ذلك لعدة أسباب:

1 – تسمح فترة الـ11 دقيقة لتهيئة الجسم لاستقبال الطعام وارتفاع مستوى السكر بالدم إلى المعدلات الطبيعية تدريجيا

2- في خلال هذه الدقائق تقوم المعدة بإرسال إشارات الشبع للمخ، فيقلل ذلك من الشعور بالجوع الشديد والإقبال على الطعام بنهم، مما يؤدى إلى الإفراط في تناول الطعام والإصابة بالتخمة