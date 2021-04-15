كيف تقلل من أعراض انسحاب الكافيين أثناء صيام رمضان؟

كتبت فاطمة خليل

يشعر كثير من الناس بالصداع أثناء الصيام، ويكون لذلك أسباب كثيرة منها عدم تناول مشروب القهوة الصباحى، لذا قد يكون هذا الصداع أحد أعراض انسحاب الكافيين أثناء صيام رمضان، وفى هذا التقرير نتعرف على طرق تقليل أعراض انسحاب الكافيين أثناء صيام رمضان، وفقاً لموقع " healthline".

لماذا يحدث الصداع بسبب انسحاب الكافيين فى نهار رمضان؟

يضيق الكافيين الأوعية الدموية فى دماغك، وبدون شرب القهوة أو كمية الكافيين التى اعتدت عليها تتسع أوعيتك الدموية، وقد يؤدى التعزيز الناتج فى تدفق الدم إلى حدوث صداع أو يؤدى إلى أعراض انسحاب أخرى.

طرق تخفيف أعراض انسحاب الكافيين

1. تناول مسكن للآلام بدون وصفة طبية

إذا استمر الصداع بعد الإفطار وشرب فنجان القهوة يمكن أن تساعد العديد من مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية في تخفيف آلام الصداع.

وتتمثل إحدى طرق تخفيف الصداع الناتج عن انسحاب الكافيين - بالإضافة إلى أنواع الصداع الأخرى - فى تناول مسكن للألم يحتوى على مادة الكافيين كمكون.

2. ضع زيت النعناع الموضعى على جبهتك

تشير بعض الأبحاث إلى أن المنثول الموضعى - المكون النشط للنعناع - قد يساعد فى تهدئة الصداع عن طريق تقليل الالتهاب وإرخاء العضلات المشدودة، وكشفت دراسة أجريت عام 2016 أن زيت النعناع الموضعى قد يكون فعالًا مثل المسكنات فى تخفيف صداع التوتر.

قم بتدليك جبهتك بقطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت النعناع، ويمكن استخدام هذا الزيت بأمان دون تخفيفه، على الرغم من أنه يمكنك خلطه بزيت ناقل (مثل زيت جوز الهند).

3. حافظ على رطوبة جسمك بعد الإفطار

إذا كنت تشرب القهوة أو غيرها من المشروبات التى تحتوى على الكافيين بانتظام، فإن زيادة تناول الماء يمكن أن يساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بالصداع ذات الصلة.

يمكن للكافيين أن يجعلك تتبول أكثر، ما يزيد من كمية السوائل التى تفقدها، وقد يؤدى نقص السوائل فى الجسم أو الجفاف إلى تقلص حجم المخ.

عندما يتقلص دماغك فإنه يبتعد عن جمجمتك يؤدى هذا إلى إطلاق مستقبلات الألم فى الغشاء الواقى المحيط بالدماغ، ما قد يؤدى إلى حدوث صداع.

ومن القواعد الأساسية الجيدة للحافظ على رطوبة جسمك شرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا.

4. ضع كيس ثلج

الثلج هو العلاج المفضل لكثير من الأشخاص الذين يصابون بالصداع النصفى يمكن أن يساعد وضع كيس ثلج على رأسك فى تخفيف آلام الصداع عن طريق تغيير تدفق الدم، وهناك خيار آخر وهو وضع كيس الثلج على مؤخرة رقبتك.

وفي دراسة صغيرة وضع الباحثون كمادة باردة على الشريان السباتي في أعناق المشاركين قلل العلاج بالثلج من آلام الصداع النصفي بنحو الثلث.

5. حفز نقاط الضغط الخاصة بالصداع

ترتبط النقاط المختلفة حول جسمك بصحتك وتسمى هذه نقاط الضغط أو نقاط الوخز بالإبر.

قد يساعد الضغط على نقاط ضغط معينة فى تخفيف الصداع، جزئيًا عن طريق تخفيف توتر العضلات.

وجد الباحثون فى دراسة أجريت عام 2010 أن العلاج بالضغط لمدة شهر واحد قد خفف الصداع المزمن بشكل أفضل من مرخيات العضلات.

6. الحصول على قسط من الراحة

يجد بعض الناس أن أخذ قيلولة مبكرًا يمكن أن يساعد فى تخفيف آلام الصداع.

وفى دراسة صغيرة أجريت عام 2009، ذكر 81% من المشاركين الذين يعانون من صداع التوتر المستمر أن النوم هو الطريقة الأكثر فاعلية لإيجاد الراحة كما لوحظت العلاقة بين النوم وتخفيف الصداع النصفى.