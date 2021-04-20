اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن مستقبل حركة أسعار الذهب فى مصر والعالم

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 07:00 م
كل ما تريد معرفته عن مستقبل حركة أسعار الذهب فى مصر والعالم الذهب -أرشيفية
كتب – إسلام سعيد

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مع التذبذب الواضح في سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط، نقدم أهم الأسئلة وإجاباتها عن أداء الذهب في البورصات العالمية وكذلك السوق المصرى، ومستقبل حركة الأسعار بمصر والعالم.


 

هل ترتفع أسعار الذهب فى مصر؟
 

سيناريو تسجيل الذهب مستويات 800 جنيها للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر لا يزال مطروح وبقوة في ظل استمرار تسجيل السعر العالمي للأونصة مستويات قريبه من أعلى نقطة له هذا الشهر.

 

لماذا تشير التوقعات إلى ارتفاع سعر الذهب محليًا وعالميًا؟
 

استمرار تحقيق الذهب ارتفاعات في أسعاره بالسوق المصري أمر وارد في ظل ارتفاع واضح لمؤشر الأسعار العالمية رغم الهبوط الجزئي اليوم، إلا أن أونصة الذهب عالمياً قد ترتفع لمستويات تقترب من 1790 دولار للأونصة مع احتمالية انخفاض الدولار مجددًا.

 

ما الذي يدعم فكرة ارتفاع الذهب؟
 

الأسعار العالمية للمعادن الثمينة تتلقي دعما كبيراً من هبوط الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، وهو ما يقلل تكاليف حيازة الذهب، وهذا تسبب في الارتفاع الكبير بأسعار المعدن النفيس على مدار الأسبوع الماضي بنسبة تتجاوز 2.3%.


 

هل يتلقى الذهب مزيد من الدعم الأسبوع الحالي؟
 

المرحلة الحالية قد تشهد مزيد من الدعم للذهب في ظل استمرار هبوط عائد السندات الأمريكية لمستويات متدنية ، وهذا يزيد الطلب على المعادن الثمينة الأخري خلال الأسبوع الجاري.

 

ما هي توقعات أسعار الذهب بالسوق المصري؟
 

الاتجاه العالمي للمعدن الأصفر يدفع السعر في مصر لمواصلة تسجيل ارتفاعات جديدة قد تصل بنا في نهاية المطاف لمستوي 790 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.


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