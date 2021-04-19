أسعار الذهب اليوم تسجل أعلى مستوى فى شهرين وعيار 21 بـ775 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاعا ملحوظا في السوق المصري بقيمة جنيهين وقت صياغة هذا التقرير، وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 775 جنيها للجرام، وهو السعر الأعلي للذهب في أكثر من شهرين.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 664 جنيها للجرام.



عيار 21 سجل 775 جنيها للجرام.



عيار 24 سجل 886 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب 6200 جنيها.



أونصة الذهب 1786 دولار.

خلال الأسبوع الماضي شهد الذهب ارتفاعات كبيرة، حيث أغلق السعر العالمي في تداولات الأسبوع المنتهي علي صعود بنسبة 2.3% ليقترب من أعلى مستوياته في شهرين، حيث استطاع السعر ملامسة المستويات 1785 دولار للأونصة مرتفعًا من أدنى مستويات الأسبوع التي سجلها عند 1723 دولار، ثم تراجع قليلا إلي مستويات 1777 دولار ويغلق الأسبوع على هذا الحد.

وبالنسبة للسوق المحلي في مصر، شهد الذهب ارتفاع بقيمة تجاوزت 12 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في السوق المصري، ليسجل الذهب 773 جنيها للجرام وهو سعر مرتفع لمستويات ربما هي الأعلي في 8 أسابيع تقريباً.

وسجلت الأسعار العالمية للذهب صعود لمستوي 1786 دولار في التعاملات الفورية بارتفاع أكثر من 8 دولارات وتشير توقعات أسعار الذهب إلي احتمالية تسجيل الأسعار مستوي 1800 دولار وهو ما سيدفع الذهب في مصر لمزيد من الارتفاع