أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 18 – 4 – 2021

كتب إسلام سعيد

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 18 أبريل 2021 تسجل استقرارا ملحوظا عند 773 جنيها للجرام من عيار 21 مع توقف التداول على الذهب والإجازة الأسبوعية للسوق.



أسعار الذهب اليوم في مصر:



عيار 24 سجل 883.5 جنيه.



عيار 21 سجل 773 جنيها.



عيار 18 سجل 662.5 جنيه.



الجنيه الذهب 6184 جنيها.



أونصة الذهب 1777 دولارا.

ونجح الذهب في تحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ منتصف ديسمبر 2020، مع الإقبال على المعدن الأصفر في ظل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وضعف الدولار، وهذه هي أسباب الصعود الكبير للذهب حتى صياغة هذه السطور.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7% إلى 26.05 دولار للأونصة بزيادة أسبوعية تتجاوز 3%، وقفز البلاديوم 1.1% إلى 2770.23 دولار وربح نحو 5% في الأسبوع.