اليوم السابع
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أشهر بائع كنافة يدوى بالإسكندرية مهنة توارثها من أجداده يعمل بها فى رمضان..فيديو

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 03:00 ص
أشهر بائع كنافة يدوى بالإسكندرية مهنة توارثها من أجداده يعمل بها فى رمضان..فيديو الحاج صابر أشهر بائع كنافة وقطايف يدوى بالإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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يشتهر الحاج صابر ببيع الكنافة والقطايف اليدوية خلال شهر رمضان المبارك فى منطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية ، وهى من المهن الشاقة فى الشهر الكريم خاصة مع ارتفاع حرارة الجو فى ذلك التوقيت ، والوقوف فترات طويلة أمام شعله النيران لتسويه الكنافة والقطايف بكميات كبيرة.

ويقول صابر محمود ، أنه يمتهن هذه المهنة منذ أكثر من 50 عاما وهى تعلمها من والده وجده فهى مهنة يعمل بها خلال شهر رمضان فقط ، بجانب عمله الأساسى فهو من سكان منطقة سيدى بشر واعتاد الأهالى على شراء الكنافه والقطايف منه يوميا فى شهر رمضان على الرغم من وجود أكثر من بائع يعمل بها ويعمل بالكنافة الآلى الحديثة ، ولكن الكنافة اليدوى لها مذاق خاص.

وأضاف إنه يبدأ فى تجهيز مكانه أمام منزله قبل بدء شهر رمضان بيومين ووضع الانوار فهى بهجه يشعر بها الأهالى بقدوم الشهر الكريم.

وأشار إلى أن السعر فهو نفس سعر الكنافة الآلى ولكن الجودة مختلفة والمذاق مميز وهناك أهالى اعتادت على الكنافة اليدوية وتنتظره كل عام.

الكنافية-اليدوى-بالاسكندرية
الكنافية اليدوى بالاسكندرية

 

اله-صنع-الكنافة-اليدوى
اله صنع الكنافة اليدوى

 

بيع-القطايف
بيع القطايف

 

احد-المواطنين-يشترى-الكنافة-اليدوى
احد المواطنين يشترى الكنافة اليدوى

 

اقبال-مواطنى-الاسكندرية-على-شراء-الكنافة-اليدوى
اقبال مواطنى الاسكندرية على شراء الكنافة اليدوى

 

الحاج-صابر-اشهر-بائع-كنافة-وقطايف-يدوى-بالاسكندرية
الحاج صابر اشهر بائع كنافة وقطايف يدوى بالاسكندرية

 


الاسكندريه

الكنافة اليدوية

الحاج صابر

اشهر بياع كنافة يدوى بالاسكندرية

منطقة سيدى بشر

شرق الاسكندرية

الحاج صابر بياع الكنافية اليدوية

مذاق الكنافة اليدوية

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