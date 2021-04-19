6 معلومات هامة عن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

كتب ــ محمد صبحى

تنفيذ الدولة المصرية خط مونوريل، مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الذى سيربط القاهرة الجديدة ومدينة نصر، والمخطط الانتهاء من تنفيذ القطاع الأول به فى منتصف عام 2022، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مونوريل العاصمة:-

1- يمتد بطول 56.5 كم ويبدأ من محطة الاستاد بمدينة نصر حيث يتكامل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو ثم يمتد حتى يصل للعاصمة الإدارية الجديدة ليتكامل مع القطار الكهربائي(LRT) بمحطة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة

2. يشمل 22 محطة.

3. مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيراً فى وسائل المواصلات.

4- يساهم فى خفض معدلات التلوث البيئى وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

5- مخطط انتهاء تنفيذ القطاع الأول من مشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد الممتد من موقع ورشة المشروع بالعاصمة الإدارية حتى مسجد المشير بطول 45 كم قبل منتصف 2022.

6- مخطط انتهاء تنفيذه بالكامل مع نهاية بداية 2023، شاملا 22 محطة علوية.