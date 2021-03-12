القومية للأنفاق: إنهاء أول قطاع من مونوريل العاصمة الإدارية قبل منتصف 2022

كتب ــ رضا حبيشى

أكدت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق، أنه مخطط انتهاء تنفيذ القطاع الأول من مشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد الممتد من موقع ورشة المشروع بالعاصمة الإدارية حتى مسجد المشير بطول 45 كم قبل منتصف 2022.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الممتد إجمالى طوله لـ 56 كم مخطط انتهاء تنفيذه بالكامل مع نهاية بداية 2023، شاملا 22 محطة علوية حيث يقوم بتنفيذه تحالف يضم شركتى بومباردييه العالمية واوراسكوم للانشاءات.

ويضم مونوريل العاصمة الإدارية 22 محطة علوية وهى "الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية".

وتنفذ الدولة 2 خط مونوريل، الأول هو مشروع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط مع القاهرة الجديدة ومدينة نصر، والثاني مشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين بطول 42 كم سيربط مع الخط الثالث للمترو فى محطة وادى النيل بالمهندسين، وتصل أطوال الخطين إلى حوالى 96 كم بتكلفة تنفيذية تقدر بـ 4.1 مليار يورور وفقًا للتعاقد الذى أبرمته الهيئة مع شركة بومباردييه وشركتى أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب لتنفيذ المشروعين.

وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ الأعمال الإنشائية وكافة الأعمال المدنية لمشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين، فيما تقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بالأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ مدينة نصر، بينما ستقوم شركة بومباردييه بتنفيذ وتركيب نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات التى ستعمل خلال المشروعين عقب تنفيذهما، وتبلغ السرعة التصميمية للمونوريل 80 كم/س.