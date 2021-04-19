مدارس فرشوط تتزين.. تطوير وصيانة 16 مدرسة ضمن مبادرة حياة كريمة بقنا

قنا صابر سعيد

أعلنت إدارة فرشوط التعليمية شمالي محافظة قنا، عن اختيار عدد من المدارس وإدراجها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة للتطوير.

وأوضحت إدارة فرشوط التعليمية، أن المدارس هي "مدرسة الحرية بالعركي، الشهيد احمد حسين بالعركي، مدرسة الشهيد احمد محمد عبدالرحيم، علي خليل الابتدائية بنجع صفر، محمد محمود عليو، القبيبة للتعليم الأساسي(الجناح الاعدادي )، القبيبة الابتدائية، الشيخ رجب الابتدائية".

وتابعت الإدارة أنه سيتم تطوير مدارس الحاج سلام الابتدائية، نجع خيربة الابتدائية، رفاعه للتعليم الأساسي، الكوم الأحمر الاعدادية، الكوم الأحمر الابتدائية، كوم البيجا الاعدادية، كوم البيجا الابتدائية، حسين أبوالحاج الابتدائية، لافتة أنه يتم دراسة موقف بعض المدارس التى تم إدراجها لإحلالها وتجديدها من قبل هيئة الأبنية التعليمية بقنا .