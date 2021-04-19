فوائد الزنجبيل للشعر.. يعالج التساقط وقشرة الرأس والجفاف

كتبت مروة هريدى

يمكن أن يحدث تساقط الشعر فى أى وقت ولكن تساقط الشعر الخاص بموسم معين أمر مختلف، وبالتالي يجب التعامل معه بشكل مختلف أيضًا، حيث يعاني الكثير من الناس من تساقط الشعر خلال فصل الصيف أو عندما يتعرضون لمناخ حار ورطب، ومن المؤكد أن الحرارة تلحق الضرر بالشعر ولكن من خلال اتخاذ بعض الإجراءات البسيطة يمكن تقليل هذا الضرر، ويعتبر الزنجبيل مكونا طبيعيا فعالا لمعالجة تساقط الشعر، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

الزنجبيل هو المكون الفعال لعلاج تساقط الشعر، فهو مفيد جدًا لعلاج مشاكل الشعر المختلفة، حيث أن استخدام عصير الزنجبيل على الشعر يمكن أن يُعيد إلى خصلات الشعر طولها ولمعانها وكثافتها من جديد، ومن ثم يمنع تساقط الشعر ويُعزز نموه وذلك لاحتوائه على العديد من المعادن الأساسية ومضادات الأكسدة.

5 فوائد يقدمها الزنجبيل لعلاج مشاكل الشعر المختلفة:

1- الزنجبيل يعالج تساقط الشعر

إذا كنت تعانى من تساقط الشعر بكثرة فإن استخدام الزنجبيل يمكن أن يوقف ذلك، فهو غنى بالمغنيسيوم والفوسفور والفيتامينات، ويمكن استخدامه بعد طحن الزنجبيل الطازج واستخراج عصيره، ثم نضيف ملعقة صغيرة من زيت اللوز وندلكها بها فروة الشعر جيدًا ليلًا قبل النوم، ثم نغسل الشعر فى الصباح، ومع تكرار هذه الوصفة 3 مرات فى الأسبوع ستتوقف مشكلة تساقط الشعر تمامًا.

2- الزنجبيل لعلاج قشرة الرأس

السبب لرئيسى وراء تساقط الشعر هو قشرة الرأس ، فقد تبدو قشرة الرأس مشكلة متعلقة بالشعر ولكنها فى الواقع مشكلة جلدية مرتبطة بفروة الرأس، ولأن الزنجبيل له خصائص مضادة للبكتيريا، يمكن استخدام الزنجبيل على فروة الرأس لقتل البكتيريا ومساعدة الجلد على الشفاء، وذلك من خلال وضع عصير الزنجبيل ليلًا قبل النوم ثم غسل فروة الرأس جيدًا فى الصباح أولاً بالماء ثم بالشامبو.

3- زيادة الدورة الدموية

الزنجبيل وتدليكه على فروة الرأس يساعد على تحسين تدفق الدم، حيث يحتوي الزنجبيل على مركب خاص يسمى gingerol ثبت فعاليته فى تقليل إجهاد الأوعية الدموية.

4- الزنجبيل يعالج مشكلة الشعر الجاف

إذا كان شعرك جافًا ومتشابكًا يمكن أن يجعله الزنجبيل ناعمًا كالحرير، قد يكون الزنجبيل لاذعًا ويترك وراءه إحساسًا بالوخز فى فروة الرأس ولكنه فى الواقع ملطف طبيعى ورائع للشعر، حيث يعمل على زيادة إنتاج الزيت الدهنى الذى يساعد فى تعزيز سماكة الشعر ويعيد إليه تألقه ولمعانه.

5- الزنجبيل يغذى الشعر بشكل عام

بالإضافة إلى الكثير من المعادن والفيتامينات، يحتوي الزنجبيل على العديد من الأحماض الدهنية، مثل حمض اللينوليك الفعال لتغذية الشعر، فإذا كنت ترغبين فى جعل خصلات شعرك صحية، اخلطى القليل من مسحوق الزنجبيل مع اللبن الرائب وضعى هذا الخليط كماسك على الشعر مع تكرار هذه الخطوة مرة أو مرتين أسبوعيًا، حيث يمنحك ذلك شعرا قويا ولامعا.