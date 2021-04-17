دراسة: الزنجبيل يُخفض مستويات الكوليسترول ويكافح سرطان الجهاز الهضمى

كتبت مروة هريدى

أظهرت إحدى الدراسات أدلة قوية على خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات والتى قد تكون مفيدة فى علاج حالات مثل التهاب المفاصل والسرطان وغيرها، كما أنه مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة، حيث يُنظر إلى جذر الزنجبيل على أنه مركب محتمل للوقاية من سرطان القولون على وجه التحديد، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن الاستخدام الأكثر شيوعًا للزنجبيل هو تخفيف القيء والغثيان المرتبطين بالحمل والناتجين أيضًا عن الخضوع للعلاج الكيميائى وبعض أنواع الجراحة، كما يساعد الزنجبيل فى تقليل نسبة الكوليسترول الضار فى الدم ما يترتب عليه تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكرى.

الزنجبيل لمكافحة سرطان الجهاز الهضمى

من جانبهم، أوضح باحثون من جامعة تكساس أن سرطان الجهاز الهضمى من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا حول العالم، وأهتم فريق البحث بتحليل خصائص الزنجبيل المضادة للسرطان الأدلة الخاصة بقدرة الزنجبيل على مكافحة السرطان، حيث أظهرت الدراسات التجريبية أن الزنجبيل ومكوناته النشطة تكافح سرطان الجهاز الهضمى الذى يشمل عدة أنواع وهم سرطان المريء والبنكرياس والمعدة والقولون (الأمعاء) والمستقيم والكبد

الزنجبيل يُخفض مستويات الكوليسترول فى الدم

وفى بحث آخر، أجرته جامعة طهران للعلوم الطبية بإيران تبين تأثير استهلاك الزنجبيل على مستويات الكوليسترول فى الدم، وقد تم إجراء البحث على 70 شخصًا تم تقسيمهم إلى مجموعات، حيث أظهرت النتائج أن المجموعة التى تناولت جذر الزنجبيل انخفضت لديها مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، بجانب انخفاض مستويات السكر فى الدم، وذلك لأن الزنجبيل لديه القدرة على تحسين حساسية الأنسولين لذلك يمكن اعتباره علاجًا فعالًا للوقاية من مضاعفات مرض السكرى.