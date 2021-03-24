لماذا تحدث قشرة الرأس وكيف تتخلص منها؟

ندى سليم

قشرة الرأس مصدر إزعاج للبعض الذى يعانى من التهابات الجلد الدهنى، فالقشرة حالة جلدية شائعة تؤدي إلى ظهور قشور من الجلد على فروة الرأس، وأظهر تقرير نشر في موقع اكسبريس أبرز الأسباب التي تؤدى إلى القشرة.

وأكد التقرير أن حالة تسمى التهاب الجلد الدهني وراء ظهور القشرة على الشعر، ليس ذلك فقط بل أيضا قد يكون سبب ذلك الإصابة بسعفة الرأس (القوباء الحلقية) أو والأكزيما والتهاب الجلد التماسي والصدفية وغيرها من الأسباب التي تؤدى إلى ظهورها داخل الشعر.



لماذا تحدث قشرة الرأس وكيف نتخلص منها

وأرجع التقرير سبب ظهور قشرة الرأس إلى إجهاد الشعر والطقس البارد لتكون من العوامل التي يمكن أن تزيد من سوء قشرة الرأس، والتي لا تحدث نتيجة سوء النظافة بل تكون نتيجة غسل الشعر بطريقة غير صحيحة.

وأوضح التقرير أن التخلص من قشرة الشعر يكون من خلال استخدام عدد من منتجات الشامبو المضادة للقشرة التي يمكن أن تساعد الأشخاص في علاج قشرة الرأس في المنزل، الذى لابد من استخدامه لمدة شهر على الأقل .

وذكر التقرير أنه لابد أن يحتوى شامبو القشرة على بعض المركبات أهمها بيريثيون الزنك وحمض الصفصاف، وكبريتيد السيلينيوم (أو كبريتيد السيلينيوم)، والكيتوكونازول، وقطران الفحم، مع ضرورة تجنب استخدام الزيوت على فروة رأسك ، حيث يمكن أن يتسبب تراكمها وخلايا الجلد في ظهور قشرة الرأس.

كما يجب على الشخص الذي يعاني من قشرة الرأس أن يذهب للطبيب المختص إذا كان فروة الرأس أصيبت باحمرار أو انتفاخ ملحوظ.