إصابة 5 في حادث تصادم بين سيارتين بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق نجع الجبالى بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج قبل قليل وقوع مصادمة على الطريق، بين سيارة نقل وسيارة بيجو. نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين لمستشفى جرجا العام لتلقى العلاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بدائرة مركز جرجا، بين سيارتين إحداهما نقل والأخرى ملاكى، ووجود مصابين، تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق، ونقل المصابين للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد شوقى زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد أسامه طنطاوى، وكيل الفرع، والرائد عزت سليمان، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوقوع مصادمة بين سيارة نقل وأخرى ملاكى على الطريق، أمام نجع الجبالى دائرة المركز نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص من بينهم شاب 23 سنه باشتباه ما بعد الارتجاج، وآخر 28 سنه باشتباه ما بعد الارتجاج، وعامل 40 سنه باشتباه ما بعد الارتجاج، وطفل 8 سنوات باشتباه مابعد الارتجاج ، وطفل 10 سنوات بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن، وإشتباه ما بعد الارتجاج

تم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام، وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث، وتمت أعادة حركة السير على الطريق عقب توقفها جزئيا، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.