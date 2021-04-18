4 سلالات متحورة لفيروس كورونا تنتشر فى أمريكا.. تعرف على التفاصيل

كتبت فاطمة خليل

ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أن هناك 4 سلالات من فيروس كورونا تثير قلق الخبراء في الولايات المتحدة، وتشير الدراسات إلى أن هذه السلالات قد تنتشر بسهولة أكبر أو تجعل الناس أكثر مرضًا، أو تهرب من الاستجابات المناعية، أو تتهرب من الاختبارات، أو تجعل العلاجات غير فعالة.

وقد أطلق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) على هذه المتغيرات اسم "المتغيرات المثيرة للقلق"، وهي تختلف عن سلالة الفيروس الأصلية.

4 سلالات لفيروس كورونا تنتشر في الولايات المتحدة



متغير B.1.1.7 المكتشف في المملكة المتحدة



تم اكتشاف سلالة B.1.1.7 لأول مرة في شخصين في جنوب شرق إنجلترا وتم الإبلاغ عن ذلك إلى منظمة الصحة العالمية (WHO) في 14 ديسمبر.

تم تحديد هذا المتغير في 111 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث يوجد أكثر من 20000 حالة تم الإبلاغ عنها، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ويوجد في ميشيجان أعلى نسبة من حالات B.1.1.7 ، بأكثر من 57٪.

وأظهرت الدراسات في إنجلترا واسكتلندا والدنمارك أن الإصابة بـ B.1.1.7 في المجتمع تؤدي إلى مرض خطير شديد الخطورة يتطلب العلاج في المستشفى والوفاة.

وأوضحت دراستان نشرتا في مجلة لانسيت للأمراض المعدية ومجلة لانسيت للصحة العامة في 13 أبريل أن B.1.1.7 كان أكثر عدوى.

B.1.351 المكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا



تم اكتشاف B.1.351 لأول مرة في خليج نيلسون مانديلا، جنوب إفريقيا، في عينات تعود إلى بداية أكتوبر 2020 وتم إبلاغ منظمة الصحة العالمية في 18 ديسمبر.

تم العثور عليه في 70 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة ، حيث تم الإبلاغ عن 453 حالة في 36 ولاية وسلطة قضائية وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

يُعتقد أن B.1.351 مُعدٍ بنسبة 50٪ أكثر من السلالة الأصلية، وفقًا لمسؤولي الصحة في جنوب إفريقيا.

لا يُعتقد أنه أكثر فتكًا لكن هناك أدلة من جنوب إفريقيا على أنه عندما تعرضت المستشفيات للضغوط بسبب انتشار المتغير، زاد خطر الوفاة.

تشير البيانات إلى أن البديل قد يتجنب الاستجابة المناعية للجسم تعمل الأجسام المضادة بشكل أفضل عندما تلتصق بالفيروس بإحكام وتمنعه ​​من دخول خلايانا.

يحتوي المتغير B.1.351 على طفرات تسمى E484K و K417T في الموقع الذي تلتصق فيه الأجسام المضادة.

P.1 المكتشف لأول مرة في البرازيل



تم اكتشاف المتغير p1 في البرازيل لأول مرة ثم تم العثور عليه في 36 دولة حول العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، حيث كان هناك 497 حالة ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض

تم اكتشافه مبدئيًا في أمازوناس، شمال غرب البرازيل ، في 4 ديسمبر ، وبحلول 21 يناير ، أصيب 91 ٪ من الأشخاص المصابين بكورونا في هذه المنطقة بالعدوى.

يحتوي P.1 على طفرات مماثلة لـ E484K و K417 مثل B.1.351 ، مما يعني أنه يمكنه أيضًا التهرب من استجابات الأجسام المضادة.

B.1.427 / B.1.429 المكتشف لأول مرة في ولاية كاليفورنيا



يتكون المتغير الذي تم العثور عليه لأول مرة في كاليفورنيا من شكلين مختلفين قليلاً من الفيروس ، يسميان B.1.427 و B.1.429.

تشير التقديرات إلى أن B.1.426 / B1.429 أكثر عدوى بنسبة 20٪ من فيروس كورونا الأصلي - فقد أصبحت أكثر متغيرات فيروس كورونا شيوعًا في كاليفورنيا ، حيث تمثل أكثر من 53٪ من الحالات المتسلسلة ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

من المحتمل أن يكون هذا بسبب طفرة تسمى طفرة L452R ، والتي تبين في الدراسات المختبرية المبكرة أنها تساعد الفيروس في إصابة الخلايا.