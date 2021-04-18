فوائد الفطر السحرى.. دراسة تكشف فعالية المشروم فى تخفيف أعراض الاكتئاب

ندي سليم

توصلت دراسة جديدة، إلى أن بعض المركبات الموجودة في "الفطر السحري" وهو المشروم ، قد تكون فعالة تمامًا في تخفيف أعراض الاكتئاب ، مثل فعالية عقاقير مضادات الاكتئاب ، طبقا لما ورد في موقع "live scinece".

ووجدت الدراسة أن المشروم او الفطر السحري يحتوي علي مركب السيلوسيبين، الذى تبين أنه عند تناوله أظهر انخفاضًا في أعراض الاكتئاب ، لذا تستهدف الدراسة بحث مدى إمكانية استخدام المشروم في علاج مرضى الاكتئاب، لما يمتلكه من خصائص عديدة تعمل علي تحسين المزاج وتخفيف أعراض التوتر والقلق.

وأوضحت نتائج الدراسة أن السيلوسيبين قد يساعد بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب، ومع ذلك ، حذر الباحثون من تناول الأطعمة التي تحتوي علي هذا المركب دون الرجوع للأطباء، لأن تناول السيلوسيبين دون الإشراف الطبي الذى يوصي باستخدام جرعة غير يمكن أن يكون له آثار سلبية.

وأشارت العديد من الدراسات السابقة إلى أن السيلوسيبين يمكن أن يوفر فوائد للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب المقاوم للعلاج أو الذين يعانون من ضائقة نفسية مرتبطة بالسرطان.

وأشار الباحثون الي فعالية السيلوسيبين في علاج اضطراب الاكتئاب الشديد، حيث مازال العلماء يستهدفون تحديد مدى آثاره علي المصابين ومدى تأثيراته الدوائية لبعض حالات الاكتئاب.