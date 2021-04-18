فوائد الفطر السحرى.. دراسة تكشف فعالية المشروم فى تخفيف أعراض الاكتئاب

توصلت دراسة جديدة، إلى أن بعض المركبات الموجودة في "الفطر السحري" وهو المشروم ، قد تكون فعالة تمامًا في تخفيف أعراض الاكتئاب، مثل فعالية عقاقير مضادات الاكتئاب ، طبقا لما ورد في موقع "live scinece".
ووجدت الدراسة أن المشروم او الفطر السحري يحتوي علي مركب السيلوسيبين، الذى تبين أنه عند تناوله أظهر انخفاضًا في أعراض الاكتئاب ، لذا تستهدف الدراسة بحث مدى إمكانية استخدام المشروم في علاج مرضى الاكتئاب، لما يمتلكه من خصائص عديدة تعمل علي تحسين المزاج وتخفيف أعراض التوتر والقلق.
وأوضحت نتائج الدراسة أن السيلوسيبين قد يساعد بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب، ومع ذلك ، حذر الباحثون من تناول الأطعمة التي تحتوي علي هذا المركب دون الرجوع للأطباء، لأن تناول السيلوسيبين دون الإشراف الطبي الذى يوصي باستخدام جرعة غير يمكن أن يكون له آثار سلبية.
وأشارت العديد من الدراسات السابقة إلى أن السيلوسيبين يمكن أن يوفر فوائد للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب المقاوم للعلاج أو الذين يعانون من ضائقة نفسية مرتبطة بالسرطان.
وأشار الباحثون الي فعالية السيلوسيبين في علاج اضطراب الاكتئاب الشديد، حيث مازال العلماء يستهدفون تحديد مدى آثاره علي المصابين ومدى تأثيراته الدوائية لبعض حالات الاكتئاب.
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