روسيا: التشيك أظهرت عدم استقلالية سياستها الخارجية بطرد دبلوماسيين روس

أ ش أ

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التصريحات التشيكية الأخيرة المناهضة لروسيا كان الغرب يحتاج إليها لحجب تدفق معلومات عن محاولة انقلاب في بيلاروسيا مؤكدة أن السلطات التشيكية بخطواتها المتعلقة بطرد دبلوماسيين روس من أراضيها أظهرت عدم استقلالية سياستها الخارجية.

وفي تصريحات متلفزة أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية علقت زاخاروفا على تزامن الأنباء عن طرد 18 دبلوماسيا روسيا من جمهورية التشيك مع إعلان السلطات البيلاروسية والروسية عن إحباط محاولة انقلاب في بيلاروسيا، وقالت: "هناك شعور - وتدعمه وقائع - أنه في المجال الإعلامي، وخاصة في جزئه الغربي، كان شركاؤنا الغربيون مهتمين بحجب الطابع الملح وأهمية المعلومات التي تم نشرها من قبل كل من روسيا وجمهورية بيلاروسيا حول ما لم يكن مجرد مؤامرة، بل خطة لانقلاب على الدستور (في بيلاروسيا)".

وحول رد موسكو المحتمل على خطوة براغ هذه، دعت زاخاروفا إلى "عدم استباق الأحداث" في هذه المسألة.. مضيفة: "كان من الأهمية الرد على مثل هذه الخطوات بشكل واضح، أما الجانب التطبيقي المحدد لهذا القرار فأعتقد أن عليهم (أي الجانب التشيكي) انتظاره في أقرب وقت".