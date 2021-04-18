تعرف على 6 أطعمة تضر بقلبك.. منها اللحوم المصنعة والزبدة

كتب - محمود جلال

مع مرور الوقت، تؤدي الكميات من الملح والسكر والدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وفى التقرير التالي نرصد أبرز الأطعمة التي تضر بقلبك بحسب موقع "only my health".

اللحم الأحمر

قد يؤدي تناول الكثير من لحم البقر والضأن إلى زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري، قد يكون السبب في ذلك هو أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تزيد من نسبة الكوليسترول.



لحم أحمر

المشروبات الغازية

تناول كميات قليلة من السكر المضاف ليس ضارا، لكن ما يجب معرفته هو أن علبة المياة تحتوي على سكر مضاف أكثر مما ينبغى وهو ما يسبب السمنة والإصابة بداء السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.



مشروب غازي

المخبوزات

الكعك عادة ما تكون محملة بالسكر المضاف، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، كما أن المخبوزات بوجه عام مرتبطة بمستويات أعلى من الدهون الثلاثية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بأمراض القلب، وعادة ما يكون المكون الرئيسي لها هو الدقيق الأبيض، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، استبدل دقيق القمح الكامل، وقلل السكر، واستخدم الزيوت النباتية السائلة بدلاً من الزبدة أو السمن.



المخبوزة

اللحوم المصنعة

الهوت دوج والسلامي ولحوم الغداء هي أسوأ أنواع اللحوم لقلبك، إذ تحتوي على كميات عالية من الملح ، ومعظمها غني بالدهون المشبعة عندما يتعلق الأمر باللحوم الباردة ، فإن الديك الرومي أفضل بالنسبة لك من السلامي لأنه لا يحتوي على الدهون المشبعة.



اللحوم المصنعة

الأرز الأبيض والخبز والمكرونات

يفتقد الأرز والخبز والمكرونات والوجبات الخفيفة المصنوعة من الدقيق الأبيض إلى الألياف والفيتامينات والمعادن الصحية، تتحول الحبوب المكررة بسرعة إلى سكر، يخزنه جسمك على شكل دهون، يمكن أن يتسبب النظام الغذائي الغني بالحبوب المكررة في حدوث دهون في البطن، والتي تربطها الدراسات بأمراض القلب والسكري، حاول أن تحصل على نصف حباتك على الأقل من الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان والقمح الكامل.



الأرز الأبيض والخبز والمكرونات

الزبدة

الزبدة غنية بالدهون المشبعة، والتي يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول الضار، وتزيد احتمالية الإصابة بأمراض القلب، من الأفضل أن تستبدل الزبدة بزيت الزيتون أو الزيت النباتي.