"ديلى ميل": تناول الوجبات السريعة يرفع مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن تناول الوجبات السريعة يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية، حيث أكدت دراسة جديدة، أن الوجبات السريعة تؤدى إلى إصابة 4 أشخاص إضافيين من بين كل 100 ألف بأزمة قلبية، وقالت الصحيفة: نظرت دراسة جديدة في حالات النوبات القلبية مقارنة بكثافة مطاعم الوجبات السريعة في نيو ساوث ويلز، بأستراليا، لكل سلسلة جديدة تم افتتاحها، موضحة أن هناك 4 أشخاص آخرين لكل 100 ألف شخص يعانون من النوبات القلبية.

وكان هذا صحيحًا بالنظر إلى عوامل الخطر الأخرى مثل العمر والسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، وقالت الصحيفة: ربطت الأبحاث السابقة بين زيادة استهلاك الوجبات السريعة، وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

لكن الفريق الأسترالي، من معهد هانتر للأبحاث الطبية (HMRI) ، وجامعة نيوكاسل وهنتر نيو إنجلاند هيلث (HNE Health) ، يقول إن هذه الدراسة هي من بين أولى الدراسات التي تربط النوبات القلبية، بزيادة توافر الوجبات السريعة.

ونظرت الدراسة فيما إذا كان عدد منافذ الوجبات السريعة في منطقة ما يمكن اعتباره عامل خطر للإصابة بالنوبات القلبية.

وقالت الصحيفة:" تحدث النوبة القلبية عندما تمنع الجلطة الدموية عادة بسبب الدهون أو الكوليسترول، تدفق الدم إلى القلب.وقال المؤلف المشارك للدراسة الدكتور تارونبريت سالوجا من جامعة نيوكاسل: "النوبة القلبية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، تشير البيانات الحديثة إلى أن عددًا متزايدًا من النوبات القلبية لا يمكن تفسيره بعوامل الخطر المعروفة".

وقارن الفريق جميع حالات النوبة القلبية في منطقة هانتر نيو إنجلاند الصحية في أستراليا، التي تقع في نيو ساوث ويلز، مع كثافة منفذ الوجبات السريعة في كل منطقة محلية، وركز الباحثون على أكثر 10 منافذ للوجبات السريعة شيوعًا في أستراليا ثم استخدموا بيانات التعداد لتحديد الكثافة لكل 100 ألف شخص.

ووجد الفريق أنه بالنسبة لكل مطعم جديد للوجبات السريعة تم افتتاحه، فإن عدد النوبات القلبية لكل 100 ألف شخص زاد بمقدار 4 كل عام، حيث كان هذا صحيحًا عند التكيف مع عوامل الخطر الأخرى مثل العمر والسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول .

وقال الدكتور أندرو بويل، المؤلف المشارك للدراسة وطبيب القلب في مستشفى جون هانتر، إن هذه الدراسة هي الأولى التي تُظهر أن عدد محلات الوجبات السريعة نفسها عامل تنبؤ بحدوث النوبات القلبية.

وأضاف: حتى الآن، هناك القليل جدًا من البيانات حول الصلة بين كثافة منافذ الوجبات السريعة والنوبات القلبية، لذا يجب أن توفر هذه النتائج اعتبارًا مهمًا لسياسة الصحة العامة في المستقبل وتنمية المجتمع.

ويقول الباحثون، إن هناك حاجة لدراسات مستقبلية لتأكيد هذه النتائج والنظر في سبب زيادة كثافة سلاسل المطاعم وارتباطها بخطر الإصابة بالنوبات القلبية.