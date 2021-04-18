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بعد قليل.. حنين حسام ومودة الأدهم أمام الجنايات بتهمة الإتجار بالبشر

الأحد، 18 أبريل 2021 07:00 ص
بعد قليل.. حنين حسام ومودة الأدهم أمام الجنايات بتهمة الإتجار بالبشر المستشار محمد أحمد الجندى
كتب أحمد حسنى

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الأحد، ثانى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بتهمة الإتجار بالبشر.

 
 

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برأت حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وقررت إلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.

 

وأكدت التحقيقات ارتكاب مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، جريمة الإتجار بالبشر، بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

 


حنين حسام

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محاكمة حنين حسام وموده الادهم

الاتجار فى البشر

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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