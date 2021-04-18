القبض على متهم بقتل شخصين على الطريق الصحراوى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

ألقت أجهزة الأمن فى المنيا، القبض على المتهم بقتل شخصين بالطريق الصحراوى الغربي، بقصد السرقة، حيث تمكن ضباط البحث الجنائى من كشف لغز العثور على جثتين أحدهما مفحمة والثانية مهشمة الرأس بجوار سيارة محترقة بالظهير الصحراوى بمركز العدوة شمال المحافظة

كشفت التحريات أن المجنى عليهما ، سمحا للمتهم 30 سنة عاطل ، ومقيم بمدينة العدوة، بالتواجد على قطعة أرض ملكهم وأنه اتفق معهما على شراء رأس ماشية، وعقب حضورهما بالمبالغ المالية للشراء وضع المنوم لهما فى العصير وعقب نومهما، انهال عليهما بالضرب بالطوب الحجري، وأشعل النيران بالسيارة الخاصة بأحدهما، ما تسبب فى تفحمها.

وانتقل فريق من النيابة العامة بمركز العدوة برئاسة طارق مدحت مدير النيابة تحت بإشراف المستشار أبو الوفا عيسي، المحامى العام لنيابات شمال المحافظة، لمعاينة موقع العثور على جثتى لشخصين أحداهما مفحمة والثانية مصابة بطلق ناري، بجوار سيارة مفحمة وأمرت النيابة العامة باستعجال تحريات البحث الجنائى وبدء التحقيق مع المتهم.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، تلقى إخطارا من العقيد هشام حمزة ، مأمور مركز شرطة العدوة ، بالعثور على جثتين لشخصين بالظهير الصحراوى الغربي ، أحداهما مصابة بطلق ناري ، والثانية مفحمة بجوار سيارة مفحمة .

انتقل فريق من البحث الجنائي، برئاسة الرائد محمد صلاح ، رئيس المباحث ، وإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية ، وتبين أن الجثتين لشخصين أحدهما يدعى " ا. م 43 سنة "، والثانى لشخص يدعى " ح. ع. 42 سنة "، مقيمان بمركز العدوة ، وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائى بالتحرى وكشف ملابسات الحادث.