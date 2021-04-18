البرازيل تعانى من نقص أدوية لازمة لمصابى كورونا على أجهزة التنفس الصناعى

فاطمة شوقى

تزداد حدة الموجة الجديدة من فيروس كورونا فى البرازيل، وقال العاملون الصحيون إنهم مجبرون على تنبيب المرضى أى وضعهم على جهاز التنفس الصناعى دون مهدئات والأدوية المخدرة بسبب نقصها، ويؤثر الوضع على المستشفيات العامة والخاصة فى العديد من المدن، مع تفاقم هذه المضاعفات بسبب حقيقة انتشار الفيروس، الذى لأول مرة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، والذين يشكلون الآن غالبية المرضى الذين يتم قبولهم في وحدات العناية المركزة (ICU).

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن نقص الأدوية يمثل أحدث فصل فى الانهيار الصحى فى البرازيل، التى تشهد انتشارا وحشيا لفيروس كورونا منذ أسابيع، ويقول الأطباء فى عدة مدن إن المهدئات وأدوية التخدير تنفذ من المستشفيات لهذا يضطرون إلى ادخال المرضى بدونها على أجهزة التنفس الصناعى.

قال طبيب في مستشفى ألبرت شفايتسر البلدي في ريو دي جانيرو، إن العاملين الصحيين خففوا المهدئات لأيام لجعل إمداداتهم تدوم لفترة أطول، بمجرد استنفادها، كان على الممرضات والأطباء البدء في استخدام الحاصرات العصبية والعضلية وربط المرضى بأسرتهم.

وقال أخصائي الصحة الذي طلب الحفاظ على هويته: "العضلات مسترخية ويتم إجراء العملية بسهولة ، لكن ليس لدينا تخدير يحاول البعض التحدث ، فهم يقاومون. إنهم واعون".

قال وزير الصحة بولاية ساو باولو، جان كارلو جورنشتين، في مؤتمر صحفي، إن الوضع مروع في أكثر ولايات البرازيل كثافة سكانية. وقال إن أكثر من 640 مستشفى على وشك الانهيار يوم الخميس بسبب نقص الأدوية ، ومن المحتمل حدوث نقص كامل في غضون أيام قليلة.

قال جورنشتين: "نحن بحاجة إلى دعم الحكومة الفيدرالية، هذه ليست ضرورة لساوباولو ؛ إنها ضرورة للبلد بأسره".

أرسل مسؤولو الصحة في ولايته تسعة طلبات لأدوية التنبيب إلى وزارة الصحة في الـ 40 يومًا الماضية ، بحسب بيان. كانت عملية تسليمه الأخيرة كافية لتغطية 6 ٪ فقط من الاحتياجات الشهرية في شبكة الصحة العامة بالولاية ، وفقًا للسلطات الصحية المحلية.

دقت ريو دي جانيرو وساو باولو ، أكبر مدينتين في البلاد ولديهما أكبر عدد من المصابين بالفيروس ، ناقوس الخطر. ومع ذلك ، تمتد المشكلة إلى المراكز الطبية في مدن أخرى مثل إتاوبوليس ، في ولاية سانتا كاتارينا الجنوبية.

كما أفادت ولاية ريو جراندي دو سول المجاورة أن الإمدادات آخذة في النفاد، وقالت أريتا ، وزيرة الصحة في ريو جراندي دو سول: "الوضع يائس ، نحن بحاجة ماسة إلى وزارة الصحة لتجديد المخزونات في المستشفيات ، وإلا فقد يستيقظ المرضى الذين تم إدخال أنبوبهم دون علاج ، وسيكون ذلك مروعًا".

لا يقتصر الوضع على المراكز الطبية العامة فقط، حيث نشرت الرابطة الوطنية البرازيلية للمستشفيات الخاصة مسحًا في 15 أبريل أفاد فيه 71 منهم بوجود إمدادات لمدة خمسة أيام أو أقل. وقال نصفهم تقريبًا إن لديهم موادًا لمدة أسبوع. يبحث أقارب المرضى بشدة عن أدوية مهدئة لأحبائهم.