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أسعار الخضروات اليوم .. الطماطم تتراوح بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو

الأحد، 18 أبريل 2021 10:10 ص
أسعار الخضروات اليوم .. الطماطم تتراوح بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو الخضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 18-4-2021  استقرارا في أسعار جميع  الأصناف بسوق 6 أكتوبر للجملة. 
 
وقال مصطفى السوهاجي- تاجر بسوق أكتوبر للجملة - إن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا مع سادس أيام الشهر الكريم، حيث يتراوح سعر الطماطم بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو. 
 
وأضاف السوهاجي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار البطاطس تتراوح بين 2-3 جنيهات للكيلو، والكوسة بين 3-6 جنيهات للكيلو، وأسعار الفاصوليا، تتراوح بين 5-10جنيهات للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، والملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، والبصل 2-4.5 جنيه للكيلو  وأسعار يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وأسعار البامية تتراوح 35-40 جنيها للكيلو. 
 
وأشار إلى أن أسعار الباذنجان تتراوح بين  3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو. 

اسعار الخضروات

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سوق الخضروات

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