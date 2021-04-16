أسعار الخضروات اليوم الجمعة.. البطاطس تتراوح بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو

كتب أحمد حمادة

وقال سعيد السوهاجي الصعيدي تاجر بسوق الجملة بأكتوبر، إن أسعار الخضروات تشهد استقرارا فى السوق لجميع الأصناف، إذ تراوحت أسعار الطماطم بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو، والكوسة 2-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو.

وأضاف السوهاجي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار البطاطس تتراوح 1.5-2.5 جنيه للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، والملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، والبصل 2-4.5 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو، يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وأسعار البامية تتراوح 35-40 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار الباذنجان بين 1-3 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو.