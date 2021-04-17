اليوم السابع
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أسعار الخضروات اليوم السبت بسوق العبور للجملة.. استقرار فى سعر الطماطم

السبت، 17 أبريل 2021 11:45 ص
أسعار الخضروات اليوم السبت بسوق العبور للجملة.. استقرار فى سعر الطماطم الخضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 17-4-2021، خامس أيام شهر رمضان المبارك، ارتفاعا في أسعار بعض أصناف الخضروات بسوق العبور للجملة. 
 
وارتفعت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2-3 جنيهات للكيلو مقابل  1.5-2.5 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، وارتفعت الكوسة بين 3-6 جنيهات للكيلو مقابل 2-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الفاصوليا، تتراوح بين 5-10 جنيهات للكيلو مقابل 5-7 جنيهات للكيلو . 
 
وتراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، والملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، والبصل 2-4.5 جنيها للكيلو، و أسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، و الخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو، يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وأسعار  البامية تتراوح  35-40 جنيها للكيلو. 
 
واستقرت أسعار الباذنجان عند  3-5  جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو.

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