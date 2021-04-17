اليوم السابع
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نقابة الأطباء تنعى 6 أعضاء بعد وفاتهم بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ462

السبت، 17 أبريل 2021 01:58 م
نقابة الأطباء تنعى 6 أعضاء بعد وفاتهم بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ462 الشهيد الدكتور السيد أحمد أخصائى أمراض النساء
كتبت ــ آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت، 6 أطباء بعد وفاتهم إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهم: "الشهيد الدكتور سمير نجيب تادرس بشارة استشارى العظام بالتأمين الصحي، الشهيد رقم(457)، والشهيد الدكتور طارق فتحى حسين استشارى الأطفال والحميات بالمعهد القومى للكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية سابقاً وعميد المعهد الفنى الصحى للتمريض بإمبابة سابقا، الشهيد رقم(458).

بالإضافة إلى الشهيد الدكتور محمود أحمد على حشيش استشارى باطنة بالقاهرة، الشهيد رقم (459)، والشهيد الدكتور السيد عثمان استشارى نساء وتوليد بمحافظة سوهاج، الشهيد رقم (460)، والشهيدة الدكتورة هدى عبد القادر أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب الزقازيق، الشهيد رقم (461)، والشهيد الدكتور السيد أحمد أخصائى أمراض النساء و التوليد بمستشفى أخميم بسوهاج، الشهيد رقم (462)".

ووجهت النقابة العامة للأطباء، خالص العزاء لأسرهم، ودعت االله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.

كانت قد قالت النقابة العامة للأطباء، إنه بعد مرور عام على سقوط أول ضحايا كورونا من صفوف الفريق الطبى، وهو الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر ببورسعيد، لم يتوقف سقوط شهداء الأطباء يوميا حتى وصل العدد إلى ( 462) شهيدا من الأطباء حتى الآن، بخلاف باقى الفريق الطبى من التمريض والفنيين والعمال .

 

 
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نقابة الاطباء

شهداء الاطباء

شهداء كورونا

شهداء الفريق الطبى

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