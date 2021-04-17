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كورنيش أسوان لوحة جمالية طبيعية على ضفاف النيل جنوب مصر.. فيديو

السبت، 17 أبريل 2021 08:00 م
كورنيش أسوان لوحة جمالية طبيعية على ضفاف النيل جنوب مصر.. فيديو كورنيش أسوان - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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"درة النيل"، هكذا يمكن وصف مدينة أسوان التى تتميز بإطلالة ساحرة على نهر النيل جنوب مصر، وتعكس الطبيعة الساحرة لوحة فنية ربانية بضفاف النهر.

وتعد مدينة أسوان واحدة من أجمل المدن السياحية داخل مصر وخارجها، واستطاعت ان تلفت أنظار العالم بالمعالم الطبيعية التى حباها الله بها، وجعلها ذات مكانة عالية بين مدن العالم واستطاعت أن تخطف قلوب كل زائريها من شتى بقاع الأرض.
 
 
وتضم مدينة أسوان معالم سياحية وأثرية لعل أبرزها مؤخرا: هى البيوت النوبية الملونة التى استطاع أهلها أن يجذبوا أنظار العالم لهم بحفاظهم على العادات والتقاليد التى توارثوها عبر الأجداد ولعل أبرزها تربية التماسيح وإعداد المأكولات والمشروبات النوبية المميزة.
 
كما تضم أسوان معالم أثرية منها معابد فيلة وأبوسمبل والمسلة الناقصة ومتاحف الألفنتين والنوبة والنيل التراثى، كما تضم الحديقة النباتية التى تصم أكثر من 720 نوع نباتى نادر على مستوى العالم، بجانب الجولات النيلية والترفيهية داخل أسوان.
 

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