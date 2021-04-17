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التعليم: استهداف الطلاب المستلمين للتابلت بالامتحان التجريبى للثانوية

السبت، 17 أبريل 2021 10:46 ص
التعليم: استهداف الطلاب المستلمين للتابلت بالامتحان التجريبى للثانوية امتحان - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب المستهدفين من الامتحان التجريبى الذى يعقد غدا الأحد 18 أبريل الجارى هم من تسلموا أجهزة التابلت ومنقولين من الصف الثانى الثانوى للثالث الثانوى" عام وخاص وخدمات"، لافتة إلى أن الامتحان يبدأ من العاشرة والنصف صباحا حتى الوحدة ظهرا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت تفاصيل الاختبار التقنى بشهر أبريل لطلاب الصف الثالث الثانوى العام الدراسى 2020 - 2021 والذى يعقد فى الفترة من 18 وحتى 22 أبريل من الساعة 10:30 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً.

وحددت الوزارة أهداف الامتحان، موضحة أنه على الطلاب

- ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه

- قياس تغطية الـ 4

- قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية

- تحديث منظومة التابلت

- للدعم الفنى فى حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور:

الرقم المختصر: 19368 

أو من خلال الواتساب: 01148970610

وشددت الوزارة على أنه يجب إبلاغ الأخصائى أو المشرف عن المشكلات التى تطرأ داخل المدرسة لتسجيلها للعمل على حلها فى الأيام التالية للاختبار، ويمكنك التعرف على مزيد من تفاصيل كل يوم من خلال الجداول التالية.


التربية والتعليم

الامتحان التقنى

الامتحان التجريبى للثانوية العامة

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امتحان ابريل التجريبى للثانوية

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