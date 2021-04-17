اليوم السابع
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أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17 -4-2021 وعيار 21 يسجل 773 جنيها للجرام

السبت، 17 أبريل 2021 01:34 م
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17 -4-2021 وعيار 21 يسجل 773 جنيها للجرام الذهب - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17 أبريل 2021 ، وذلك عقب ارتفاع واضح في الأسعار بقيمة اقتربت من 12 جنيها للجرام خلال اليومين الماضيين على خلفية ارتفاع السعر العالمي للذهب لمستويات هي الأعلى منذ فبراير 2021.

وسجلت أونصة الذهب "السعر العالمي" ارتفاعات واضحة بنسبة 2.3 % خلال جلسات التدول هذا الأسبوع، حيث تسجل الأونصة سعر 1777 دولارا كسعر إغلاق هذا الأسبوع،  مع توقعات بمزيد من الارتفاع للذهب الأسبوع المقبل، والذى يبدأ تداولاته يوم الاثنين.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر:

 

عيار 24 سجل 883.5 جنيه

 

عيار 21 سجل 773 جنيها

 

عيار 18 سجل 662.5 جنيه

 

الجنيه الذهب 6184 جنيها

 

أونصة الذهب 1777 دولارا.

 

وقفزت أسعار الذهب على خلفية تراجعات واضحة في أسعار الدولار وكذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فهل يستمر الذهب في الصعود وتسجيل مستويات قياسية تصل إلى 1800 دولار، وانعكاسات ذلك على وضع سعر الذهب في مصر.

 

 


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