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ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل 773 جنيها للجرام

السبت، 17 أبريل 2021 10:19 ص
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل 773 جنيها للجرام الذهب - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17 أبريل 2021 ارتفاع محدود بقيمة جنيه واحد فقط، كردة فعل لارتفاع محدود شهدته الأسعار العالمية للأونصة بختام تعاملات الجمعة، حيث ينتهي التداول على الذهب أسبوعيًا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

سعر الذهب في مصر يسجل 773 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر، والذى سجل ارتفاعات ملحوظة على مدار الـ 48 ساعة الماضية، جراء صعود أونصة الذهب لمستوي 1777 دولار في أعلى معدلاتها خلال 8 أسابيع تقريبًا.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 سجل 883.5 جنيه

عيار 21 سجل 773 جنيها

عيار 18 سجل 662.5 جنيه

الجنيه الذهب 6184 جنيها

أونصة الذهب 1777 دولارا.

وكانت أسعار الذهب سجلت على مدار تعاملات أمس الجمعة، أعلي مستوياتها في شهرين على المستوي العالمي والمستوي المحلي في سوق الصاغة، ونجح الذهب  في تحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ منتصف ديسمبر 2020، مع الإقبال على المعدن الأصفر في ظل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وضعف الدولار.

 

 

 

 


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