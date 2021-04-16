اليوم السابع
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خالد صلاح
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مصرع محامى وإصابة أربعة آخرين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بالدقهلية

الجمعة، 16 أبريل 2021 06:40 م
مصرع محامى وإصابة أربعة آخرين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بالدقهلية اسعاف - أرشيفية
الدقهلية - فريق المحافظات

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لقي محامي مصرعه وأصيب أربعة آخرين فى حادث تصادم على طريق شربين المنصورة ، بين سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ .

تلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ  من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين على طريق دمياط الشرقي.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين إصابة أربعة اشخاص بالحادث و وفاة اخر تبين أنه محامي حر مقيم بمركز الزرقا التابعة لمحافظة دمياط ، وتم استدعاء سيارات الإسعاف ونقل للمصابين إلى  مستشفي شربين العام ، ونقل المتوفي إلى مشرحة المستشفي ، وتبين أن الاصابات ما بين كسور وجروح ، وجاري تحرير محضر بالواقعة ، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات  
 

 


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