جريمة مروعة تهز اليمن.. أب يذبح رضيعه ويمثل بجثته

إيمان حنا

أقدم أب على ارتكاب جريمة من أبشع الجرائم، حيث ذبح نجله الطفل صاحب العامين والنصف، ومثل بجثته، مساء الخميس، في إحدى قرى عزلة بني حماد التابعة لمديرية المواسط جنوبي تعز، جنوب غرب اليمن، وفق الموقع الإخبارى اليمنى" اليمن الآن"و صحيفة "الشارع" اليمنية.

وقال مصدر أمني، إن محمد عبده أحمد أهالي قرية جابر بمنطقة الأيفوع في عزلة بني حماد، أقدم على ذبح ابنه صاحب العامين ونصف ومثل بجثته، قبل أن يسلم نفسه للشرطة، موضحًا أن الأب سدد عدة طعنات من آلة حادة (سكين) إلى جسد نجله الطفل قبل الإجهاز عليه ذبحاً، وأضاف أن الأب قام بتسليم نفسه لشرطة مديرية المواسط، فيما تم تحريز جثة الطفل وإرسالها إلى ثلاجة مستشفى خليفة في مدينة التربة، وذكر المصدر، أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة دوافع ارتكاب الجريمة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى خليفة العام بتعز، أن الطفل المجني عليه تعرض لجريمة قتل بشعة.

وقال "لم يسبق أن استقبلنا مثل هذه الحالة التي اعتبرها نادرة وغامضة وجديدة على المجتمع الريفي، ونحتاج إلى عرض الجثة على الطبيب الشرعي لكشف طريقة القتل".