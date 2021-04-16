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تعرف على المستندات المطلوبة لتعويض مصابى حادث قطار الشرقية

الجمعة، 16 أبريل 2021 01:00 ص
تعرف على المستندات المطلوبة لتعويض مصابى حادث قطار الشرقية قطار
كتب حسام الشقويرى

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تتضمن المستندات المطلوبة لصرف التعويضات لمضرورى حادث قطار الشرقية، فى حاله الوفاة شهادة الوفاة وتقرير طبى عن سبب الوفاة وإعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمتوفى، وإقرار وصاية فى حالة وجود قصر من الورثة، وفى حالة العجز الجزئى المستديم فيطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبه العجز، ويصرف التعويض من  مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكة الحديد ووحدات مترو الأنفاق بدون أى إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى وسطاء وبإجراءات مبسطة.
 
وفى حالة الوفاة يصرف لأسرة المتوفى 30 ألف جنيه، ونفس القيمة فى حالة الإصابة بعجز كلى مستديم، أما فى حالة الإصابة بعجز جزئي فيحصل المصاب على جزء من هذه القيمة ، ويمكن للورثة أو المصابين التقدم مباشرة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ،  لصرف هذه التعويضات بعد استيفاء المستندات دون اللجوء لأي محامين، وذلك بمقر المجمعة والكائن في 37 شارع محى الدين أبو العز بمنطقة الدقى
 
ومن جانبه، أكد محمد أبواليزيد، رئيس مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكة الحديد ووحدات مترو الأنفاق، أن المجمعة تسعى جاهدة لتيسير الإجراءات لصالح متضررى حوادث القطارات، وذلك بالاكتفاء بتقديم شهادة الوفاة وإعلام الوراثة، على أن تتولى المجمعة استيفاء باقى المستندات المطلوبة .
 
وشهدت مدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، خروج قطار قادم من القاهرة عن القضبان.. وانتقلت إلى موقع الحادث فرق الإنقاذ وأكثر من 23 سيارات إسعاف، لنقل المصابين فى حادث خروج عربيتن قطار عن القضبان بمدخل مدينة منيا القمح، واستقبلت مستشفي منيا القمح المركزي بالشرقية، 15مصابا من ركاب القطار.

منيا القمح

قطار

الشرقية

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