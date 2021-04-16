أضرار الإفراط بالكركم.. الشعور بالغثيان وآلام فى المعدة ونقص الحديد

كتبت مروة هريدى

الكركم هو نوع من التوابل الشائعة وله العديد من الفوائد الصحية، منها تخفيف الألم والالتهابات، وكذلك علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار فى الدم والحكة، ولكن الكركم يبقى مثل أى شيء آخر إذا تم الإفراط بتناوله فإن له العديد من الآثار الجانبية الشائعة، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

وللكركم العديد من الخصائص الطبية بفضل المكون النشط الذى يحتوى عليه والمعروف باسم "الكركمين"، وهذا المركب هو المسئول عن معظم الفوائد الصحية للكركم، فهو مضاد طبيعى للالتهابات، ومن جانبه، يقول أخصائى التغذية الدكتور أتلى أرنارسون، إن مكملات الكركم أو الكركمين أصبحت شائعة الاستخدام بشكل متزايد، ومع ذلك يشعر بعض الناس بالقلق من الآثار الجانبية المحتملة لتناول جرعات عالية من الكركم ومكملات الكركمين.

أضاف أخصائى التغذية بأنه لا توجد توصيات رسمية بشأن تناول الكركم كما لم يتم تحديد الحد الأقصى المسموح بتناوله، ولكن بشكل عام لا يجب تجاوز الجرعات الطبية الموصى بها على ملصقات مكملات الكركمين.

- فيما يلى.. الآثار الجانبية الشائعة نتيجة الإفراط باستخدام الكركم أو مكملات الكركمين:

1- قد يصاب بعض الأشخاص بالغثيان والإسهال.

2- قد يعانى بعض الأشخاص من الدوخة أو آلام فى المعدة

3- تناول كميات كبيرة من الكركم قد يؤدى أيضًا إلى نقص الحديد.

4- الإفراط فى التوابل بشكل عام وليس الكركم فقط، قد يسبب ضعف الخصوبة لدى الرجال وبعض مشاكل المتعلقة بتجلط الدم.

5- إذا كنت حامل، يفضل عدم تناول الكركم بجرعات طبية أو فى شكل مكملات الكركمين.

6- ممنوع تناول الكركم للمرضى الذين يتناولون أدوية مضادات الاكتئاب والمضادات الحيوية والعلاج الكيميائى وأدوية القلب.

7- الإفراط بالكركم قد يؤدى إلى تكوين حصوات الكلى.

9- قد يؤدى إلى خفض نسبة سكر الدم.