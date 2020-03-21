اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 03:11 ص
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أضرار الكركم أهمها سيولة الدم

السبت، 21 مارس 2020 03:00 ص
أضرار الكركم أهمها سيولة الدم الكركم
كتب بيتر إبراهيم

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الكركم هو نوع من التوابل يأتي من نبات Curcumin ويستخدم عادة لتلوين الأطعمة كما يستخدم جذر الكركم لصنع الطب البديل.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “Drugs”، تم استخدام الكركم في الطب البديل كعامل مساعد فعال في خفض نسبة الكوليسترول في الدم ، أو تقليل آلام التهاب المفاصل ، أو تخفيف الحكة الناجمة عن أمراض الكلى المزمنة.

كما تم استخدام الكركم لعلاج قرحة المعدة، ومع ذلك ، فقد أظهرت الأبحاث أن الكركم قد لا يكون فعالًا في علاج هذه الحالة.

وقد تضمنت الاستخدامات الأخرى التي لم يثبت بحثها ما يلي: التهاب المفاصل الروماتويدي ، مقدمات داء السكري ، السل ، مرض الزهايمر ، السرطان ، أمراض الأمعاء الالتهابية ، وتقليل خطر الإصابة بأزمة قلبية بعد الجراحة.

ليس من المؤكد ما إذا كان الكركم فعال في علاج أي حالة طبية، ولم تتم الموافقة على الاستخدام الطبي لهذا المنتج من قبلFDA  لا ينبغي استخدام الكركم بدلاً من الأدوية التي وصفها لك الطبيب.

أضرار الكركم
 

يعتبر الكركم عند تناوله بكميات طبية غير آمن للاستخدام أثناء الحمل، حيث يمكن أن يسبب تناول الكركم أثناء الحمل نزيف الرحم أو تقلصات.

ومن المرجح أن يكون الكركم آمنًا أثناء الحمل عند استخدامه بكميات صغيرة موجودة في التوابل أو الأطعمة.

وقد يقلل الكركم الذي يتم تناوله عن طريق الفم من مستويات هرمون التستوستيرون وحركة الحيوانات المنوية لدى الرجال، وقد يؤثر ذلك على الخصوبة (قدرتك على إنجاب الأطفال).

ولا تعطي أي مكمل عشبي / صحي لطفل دون استشارة طبية.

ما الذي يجب أن أتجنبه أثناء تناول الكركم؟
 

يمكن للكركم أن يجعل من الصعب على جسمك امتصاص الحديد، فأخبر طبيبك إذا كنت تتناول مكمل الحديد.

الكركم يرفع خطر النزيف او سيولة الدم

 

 


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